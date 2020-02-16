2020/02/16 | 23:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثائق تظهر رفض عبد المهدي طلبا امريكيا بنشر منظومة باتريوت في العراق وتكشف عن اعتراف أمريكي بقصف إسرائيل اهدافا في الاراضي العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 23:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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