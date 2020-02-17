2020/02/17 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب السابق، احمد العباسي، اليوم الاحد، انه “اذا لم يصوت البرلمان على حكومة علاوي سيتجه البلد الى المجهول”.العباسي، قال لـ”العهد”، ان “القوى الشيعية أعلنت استعدادها للتصويت على كابينة علاوي دون أي شروط”، مبينا، ان “علاوي سيمرر حكومته الجديدة قبل انتهاء المهلة الدستورية”.واضاف، ان “القوى السنية والكردية ستعترض بقوة على أسماء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العباسي: عدم التصويت على حكومة علاوي يعني ذهاب البلاد الى المجهول) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العباسي: عدم التصويت على حكومة علاوي يعني ذهاب البلاد الى المجهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).