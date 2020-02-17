2020/02/17 | 00:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تحد من تأثير السهر والعمل الليلي؟ المستقلة / اقترحت نتائج دراسة أمريكية جديدة اتباع مجموعة من الطرق لتخفيف التأثير السلبي للعمل في ورديات ليلية على الصحة، وخاصة القلب.وكانت دراسات سابقة قد أكّدت الصلة بين السهر والعمل الليلي وأمراض متلازمة التمثيل الغذائي، وأهمها: السكري، والسكتة، والقلب.وبحسب الدراسة الجديدة ينبغي تبني عدة وسائل […]

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