بعد انقطاع 4 اشهر.. استئناف حركة القطارات بين بغداد والبصرة

2020/02/17 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الشركة العامة لسكك حديد العراق استئناف حركة قطاراتها الصاعدة والنازلة لنقل المسافرين من بغداد إلى البصرة وبالعكس مرورا بالمحافظات الجنوبية (الناصرية السماوة الديوانية الحلة ) اعتبارا من يوم الأثنين المصادف 2020/2/18 بعد انقطاع دام 4 اشهر.واوضحت الشركة في بيان اوردته وزارة النقل، تم استنفار كافة الجهود ومضاعفة الطاقات لتهيئة وتسيير القطارات الحديثة المكيفة (DMU) تمهيدا لأنسيابية النقل يوميا خدمة للمسافرين الكرام الوافدين والمغادرين عبر المحطات الرئيسية في بغداد والبصرة وعموم المحافظات إضافة إلى دور السيطرة المركزية لمراقبة حركة القطارات عبر منظومة التتبع GPS المتطورة.يشار الى ان مواعيد سير القطارات الصاعدة والنازلة ستكون من بغداد الى البصرة وبالعكس يوميا.

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