كم يبلغ حجم الدين العراقي؟

2020/02/17 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تقدم قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، من قبل مجموعة أعضاء البنك الدولي للدول التي تعلن حاجتها للتمويل للقيام بمشاريع الإنشاء والتعمير.فقد استدانت مصر أكبر القروض عربيا بمبلغ إجمالي قدره 22.4 مليار دولار، في حين جاء المغرب وتونس بالمرتبتين الثانية والثالثة بدين 18.7 و 10.6 مليار دولار على التوالي.واستدان العراق من جانبه 5.6 مليار دولار

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