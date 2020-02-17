شرطة ذي قار تعثر على 21 قطعة اثرية جنوب غربي الرفاعي

2020/02/17 | 00:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، العثور على 21 قطعة اثرية جنوب غرب الرفاعي.وقالت القيادة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت، حول توفير الحماية الكاملة للمواقع الأثرية وتكثيف الدوريات ومسح المناطق بشكل متعاقب لحمايتها كونها تمثل ثروة وطنية كبيرة، خرجت دوريات من […]

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