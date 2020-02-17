النقل تعلن استئناف حركة قطارات المسافرين من بغداد الى البصرة

2020/02/17 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، استئناف حركة قطارات المسافرين من بغداد الى البصرة وبالعكس مروراً بالمحافظات الجنوبية.

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