2020/02/17 | 00:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. تحويل مقرات أحزاب بدر والشيوعي إلى مراكز طبية في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 00:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. تحويل مقرات أحزاب بدر والشيوعي إلى مراكز طبية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. تحويل مقرات أحزاب بدر والشيوعي إلى مراكز طبية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).