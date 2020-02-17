بأمر من وزير الداخلية العراقي.. اعتقال مسؤول محلي قرب خانقين

2020/02/17 | 00:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتقلت قوة امنية عراقية مدير ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، انه بامر من وزير الداخلية العراقي، وصلت قوة خاصة من جهاز مكافحة الاجرام في ديالى، اليوم الاحد، الى ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين وقامت باعتقال مدير الناحية يعقوب اللهيبي.واضاف ان سبب اعتقال اللهيبي ليس واضحا لحد الان.

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