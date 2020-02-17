في نينوى.. القبض على /7/ عناصر من “داعش”

2020/02/17 | 00:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق مرّة أُخرى، تتمكّن القوات الأمنية في #العراق من إلقاء القبض على عناصر من فلول #داعش المختبئة في حارات وأزقة وجبال المُحافظات التي كانت تُسيطر عليها في […]

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