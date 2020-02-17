اعتقال سبعة من عصابات “داعش” بينهم 3 كانوا يعملون بالحسبة في نينوى

2020/02/17 | 00:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاحد، عن القاء القبض على سبعة من عناصر تنظيم “داعش”، بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة.وقالت القيادة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “مديرية شؤون السيطرات التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تنفيذ واجبات التفتيش والتدقيق الامني للعجلات، من القاء القبض […]

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