الكشف عن مصدر انتشار كورونا حول العالم

2020/02/17 | 00:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فريق من العلماء بالصين عن هوية أول مصاب بالكورونا في العالم ومصدر تفشي الوباء الذي أودى بحياة الآلاف في الصين.وحسب ورقة بحثية نشرها الطبيبان الصينيان بوتاو شياو، ولي شياو، فإن الفيروس ظهر لأول مرة في مقاطعة ووهان داخل أحد المختبرات العلمية، وتعرض أحد الباحثين هناك إلى هجوم من قبل مجموعة خفافيش ثم انتقل […]

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