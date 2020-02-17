كتل سياسية و34 نائباً يتفقون على دعم حكومة علاوي

2020/02/17 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أربع كتل سياسية، عن اتفاق سياسي لدعم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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