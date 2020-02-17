الملياردير مايك بلومبرغ: سنهزم ترامب في الانتخابات القادمة

2020/02/17 | 00:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد الملياردير الأمريكي مايك بلومبرغ، اليوم الاثنين، بهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: “سنعيد بناء أمريكا معا”.جاء ذلك في تدوينة، نشرها على “تويتر”، اليوم الأحد، قال فيها: “سوف نهزم ترامب، ونعيد بناء الولايات المتحدة الأمريكية معا”.ويسعى بلومبرغ، إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى العام […]

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