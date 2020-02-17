2020/02/17 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي، بنتيجة (2-2) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، ضمن ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سيلتا فيجو يثلج قلب برشلونة بإيقاف ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سيلتا فيجو يثلج قلب برشلونة بإيقاف ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).