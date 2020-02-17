ريال مدريد يسقط بفخ التعادل امام سيلتا فيغو

2020/02/17 | 01:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي، بنتيجة (2-2) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا، في معقله "سانتياجو برنابيو".

وسجل الأهداف لريال مدريد توني كروس في الدقيقة 52، وراموس من ركلة جزاء في الدقيقة 65، بينما سجل لسيلتا فيجو فيدور سمولوف في الدقيقة 7، وسانتي مينا في الدقيقة 86.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، وارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر.

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هازارد أساسيًا في الخط الهجومي بجانب بنزيما وبيل، في أول ظهور له عقب الإصابة التي تعرض لها في نوفمبر الماضي ضد باريس سان جيرمان.

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