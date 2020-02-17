اليوم.. اختبار صعب لليوث الرافدين أمام نسور قرطاج

2020/02/17 | 01:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم في الساعة الـثانية وخمس واربعين دقيقة من عصر اليوم الأثنين مباراته الأولى في نهائيات كأس العرب للشباب أمام نظيره التونسي في ملعب سعود بن جلوي بمدينة الخبر السعودية.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن المجموعة الأولى المنتخب الموريتاني ونظيره الكويتي.

وأكد مدرب منتخبنا الشبابي قحطان جثير خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد ان الاستعدادات متأخرة وفقيرة جدا كونها اقتصرت على خوض وحدات تدريبية محدودة في العاصمة بغداد والانخراط بمعسكر خارجي قصير الأمد في السعودية تخللته مواجهة "الأخضر" تجريبيا في مناسبتين.

وأشار الى ان العناصر الحالية المتواجدة مع المنتخب هي ذاتها التي مثلت ليوث الرافدين في نهائيات غرب القارة والتصفيات الآسيوية، مبينا ان المشاركة الحالية تعد محطة اعداد مهمة للنهائيات الآسيوية التي تضيفها اوزبكستان في تشرين الأول المقبل، بالاضافة إلى انها فرصة مناسبة للاحتكاك بمدارس مختلفة وزيادة عاملي التفاهم والانسجام بين اللاعبين.

واضاف ان الجهاز الفني يمتلك معلومات وافية عن منتخبي تونس والكويت، على العكس من المنتخب الموريتاني الغامض بالنسبة لاغلب المنتخبات المشاركة، موضحا ان مواجهة اليوم أمام "نسور قرطاج" صعبة للغاية كون المنافس سبق له التتويج بلقب القارة السمراء، فضلا عن كونه أحد أبرز الأقطاب على مستوى العالم، الا ان هذا لن يحد من طموحاتنا في مجاراته ومحاولة التفوق عليه وحصد نقاط اللقاء الثلاث للاقتراب خطوة كبيرة من تخطي حاجز مرحلة المجموعات وبلوغ الأدوار الإقصائية.

وتقام اليوم الاثنين مباراتان ضمن المجموعة الثانية، الاولى يلتقي فيها المنتخب المغربي ونظيره البحريني، والأخرى تجمع مدغشقر وجيبوتي.

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