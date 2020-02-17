خارطة الأمطار ودرجات الحرارة.. موجة قطبية جديدة تضرب موعدًا مع العراق

2020/02/17 | 01:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتشهد البلاد أجواء مطارة من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة، بانتظار موجة باردة جديدة بفعل نزول منخفض قطبي.

داهمت سحب ممطرة أجواء العراق في طقس قد يستمر لمدة طويلة

واندفعت السحب لتخلق طقسًا ممطرًا في مناطق شمال وغربي العراق، فضلًا عن بادية النجف وغرب البادية الجنوبية، حيث تتقدم تدريجيًا نحو مدن الوسط والفرات الأوسط وبشكل ضعيف.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة له، الأحد 16 شباط/فبراير، إن الحالة تأخرت نوعًا ما بسبب ضعف عامل التبريد وكانت مغايرة للتوقعات، مرجحًا أن "يتعمق المنخفض الحراري خلال هذه الليلة وصباح الإثنين، حيث يزداد تكاثف وتطور السحب الركامية الرعدية، مع فرص لهطول أمطار رعدية تطال مناطق واسعه من البلاد".

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موجة أمطار رعدية "تتربص" بعدة مناطق

يأتي ذلك في ظل أجواء "دافئة" شهدتها معظم مناطق البلاد في درجات حرارة تراوحت بين 7 – 25، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة شمال ووسط، ونشطة في مدن الفرات الأوسط والجنوب.

وبين السلامي، أن "التوقعات ما تزال تشير إلى نزول منخفض قطبي مصحوب بجبهة هوائية شديدة البرودة نهاية شهر شباط/فبراير، وبداية الشهر المقبل، حيث تعود الأجواء الباردة إلى عموم مناطق العراق".

رجح مختصون أن تشهد البلاد موجة باردة نهاية شهر شباط بفعل منخفض قطبي مصحوب بجبهة هوائية قارسة

كما توقع المتنبئ الجوي، "استمرار النزولات العلوية الغربية وتفاعل مستمر من البحر الأحمر واستمرار الحالات الماطرة طيلة الشهر المقبل".

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درجات الحرارة تحت الانجماد

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