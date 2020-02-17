العمليات المشتركة: الجهات الارهابية تسعى لخلق الفوضى باستهداف الحشد ومقرات البعثات الدبلوماسية

2020/02/17 | 01:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن “الجهات الإرهابية تسعى لخلق الفوضى باستهداف مقر الحشد والبعثات الدبلوماسية”.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن “الأجهزة الأمنية والاستخبارية باشرت عمليات التحقيق وجمع المعلومات والتدقيق الأمني بشأن استهداف مقر الحشد الشعبي والمنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا”.واضاف، أن “الجهات الأمنية لديها تصور […]

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