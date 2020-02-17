مكافحة الإرهاب: نمتلك بيانات كاملة عن بقايا عناصر “داعش” الارهابية “موسع”

2020/02/17 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لبقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية.وذكرت وكالة الانباء العراقية “واع” في تصريح عن المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، واطلعتع عليه “العهد نيوز”، إن “استراتيجية ورؤية جهاز مكافحة الإرهاب بملاحقة بقايا داعش الإرهابي تأتي في كيفية الاستفادة من جهد الوزارات والأجهزة الأخرى في نشر ثقافة الوعي للوقاية من الجريمة […]

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