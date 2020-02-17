عدلي محمد احمد - ثوراتنا العربيه لن تعرف التوقف الا قليلا

2020/02/17 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_محمد_احمد رغم ان التحركات الثوريه للثورات والانتفاضات العربيه قد ساهمت في رفع وعي الجماهير فيما يخص قضاياهامه, الا ان هذه الجماهير التي اندفعت للثوره غير معتمده الا علي قواها وامكانياتها العفويه الخاصه, علي صعيد الوعي وبالتالي علي صعيد الحركه , ستظل حتي تمتلك قيادتها الثوريه متعرضه لخداع اعدائها الطبقيين المدججين بالخبره والتنظيم والاسلحه , في ظل افتقادها لبديلها الثوري.الا انه مع كل انخداع يتحسن وعي ال......

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