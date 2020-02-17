كيف يمكن التعرف على اعراض كورونا؟

2020/02/17 | 01:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ما تعاني منه أعراض للإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" (COVID-19) أم لمجرد نزلة برد؟ هذا السؤال يُطرح مع تصاعد المخاوف من الوباء الذي ظهر في الصين وتجاوز عدد إصاباته 68 ألفا، بينما بلغ عدد الوفيات إلى 1665، معظمها في إقليم هوبي وسط البلاد.

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