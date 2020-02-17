ديالى تعلن فقدان 30 الف دونم من بساتين النخيل خلال السنوات الماضية

2020/02/17 | 01:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، امس الاحد، فقدان المحافظة اكثر من 30 الف دونم من بساتين النخيل خلال 17 سنة.وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “ديالى تتميز باحتوائها على مساحات شاسعة من بساتين النخيل تتركز في 11 منطقة ابرزها بعقوبة وبهرز والخالص والوقف”، […]

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