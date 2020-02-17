ريال مدريد يسقط في فخ سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

2020/02/17 | 01:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يتعثر بالتعادل مع سيلتا فيجو في الجولة 24 من الدوري الإسباني

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