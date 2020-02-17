أوّل حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد في تايوان

2020/02/17 | 01:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الياوانية يوم أمس الاحد، إن رجلا لقي حتفه بسبب تعرضه للاصابة بفيروس كورونا الجديد.فيما صرحت الوزارة بإن الحادثة تعتبر أول حالة وفاة على الجزيرة منذ تفشي الوباء انطلاقا من البر الصيني الرئيسي.وأعلن وزير الصحة تشين-شيه تشونغ، أن المتوفى هو رجل مسن يبلغ من الستينات من عمره، كما انه لم يسافر […]

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