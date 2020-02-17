2020/02/17 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي البارحة وأنا استمع إلى قراءة الناقدة الشابة رشا مكي لرواية نادي الانتحار للصديق الفلسفي كريم الصياد تداعت إلى ذهني جملة من الخواطر والأسئلة منها؛ هل الرواية نص أم خطاب؟ هل ثمة فرق بين الحالين؟ ومن الهدف من قراءة الرواية؟ وكيف يمكننا قراءة رواية ولدت لتوها وفي حضور صاحبها؟ وهل يحتاج القاري الناقد إلى قراءة نظريات القراءة الأكاديمية المدونة في تاريخ النقد الأدبي؟ ومنها؛ الأسلوبية والانطباعية والشكلا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم المحبشي - كيف نقرأ رواية ولدت لتوها ؟ من وحي رواية نادي الانتحار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قاسم المحبشي - كيف نقرأ رواية ولدت لتوها ؟ من وحي رواية نادي الانتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).