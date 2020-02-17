يوفنتوس ينفرد بالصدارة ولاتسيو يهزم الانتر في الدوري الايطالي

2020/02/17 | 02:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفرد يوفنتوس في صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم بفوز غير مقنع على ضيفه بريشيا 2-صفر مستغلا فوز لاتسيو على شريكه السابق انتر ميلان 2-1 في لقاء قمة ضمن المرحلة الرابعة والعشرين.

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