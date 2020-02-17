2020/02/17 | 03:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقائق هامة عن نوم الأم بجوار الرضيع المستقلة / بالنسبة للأمهات لأول مرة يثير التساؤل عن فوائد وأضرار نوم الأم بجوار الرضيع حيرة.فهناك دائماً الخوف من أن يتعرّض الصغير لدفعة غير مقصودة من الأم أثناء التقلّب وهي مستغرقة في النوم، بينما تحث العادات تقليدية على نوم الرضيع بجوار الأم لتكون بقربه وتلبي احتياجاته عندما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقائق هامة عن نوم الأم بجوار الرضيع) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقائق هامة عن نوم الأم بجوار الرضيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).