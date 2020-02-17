العثور على نوع جديد من ديناصورات آكلة اللحوم في الأرجنتين

2020/02/17 | 03:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر علماء المتحجرات في باتاغونيا بالأرجنتين على بقايا نوع جديد من الدينوصورات آكلة اللحوم عاش قبل 90 مليون سنة.

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