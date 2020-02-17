زيدان يعلق على تعادل الريال امام سيلتا فيغو

2020/02/17 | 03:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه من التعادل بهدفين لمثلهما، خلال مواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

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