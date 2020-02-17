2020/02/17 | 04:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني يصف فيروس كورونا بالضيف الثقيل المستقلة /قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن فيروس كورونا بات ضيفا غير المدعو، وأنه من الضروري اتخاذ تدابير مشتركة لمنع انتشاره.وأضاف في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون الإيراني اليوم: يؤسفنا كثيرا أن الشعب الصيني العزيز، بات في وضع صعب بسبب هذا الفيروس غير المرغوب به، بات ضيفا لم يدعوه […]

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