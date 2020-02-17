ماليزيا تحظر دخول السفن السياحية القادمة من الصين

2020/02/17 | 04:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الماليزية حظر دخول السفن السياحية القادمة من الصين إلى مياهها الإقليمية ضمن تدابير احترازية لمواجهة خطر فيروس "كورونا الجديد".

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