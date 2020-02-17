2020/02/17 | 04:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول تقنية للتنبؤ بالنوبات القلبية في وقت مبكر المستقلة / طور علماء بريطانيون تقنية جديدة يمكنها التنبؤ بدقة بإمكانية حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية في وقت مبكر.استخدمت دراسة أجرتها بارتس هيلث إن إتش إس ترست، وجامعة كوليدج لندن جهازاً جديداً لتحليل فحوصات القلب لأكثر من 1000 مريض.وقال الباحثون إن هذه هي […]

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