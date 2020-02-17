2020/02/17 | 04:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية: العلاقات مع إسرائيل رهن اتفاق سلام مع الفلسطينيين المستقلة / أفاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن تطوير العلاقات بين بلاده وإسرائيل رهن بتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة حوارية في مؤتمر للأمن السبت في ميونيخ بألمانيا.وهو كان يردّ على سؤال لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، ما إذا كان متوقعاً حصول خطوة […]

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