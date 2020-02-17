إيفانكا تدعو الإمارات لمواصلة دعم تمكين المرأة

2020/02/17 | 05:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زيد آل نهيان، إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش حضورها مؤتمر المرأة العالمي في دبي 2020.ووفقا لما جاء في حساب الخارجية الأمريكية على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، الأحد، فإن إيفانكا ترامب قدمت المبادرة العالمية لتنمية وازدهار المرأة، ودعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة […]

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