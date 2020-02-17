2020/02/17 | 07:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر أمرا ملكيا جديدا المستقلة / أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا جديدا، يوم الأحد، بشأن النيابة العامة.وأمر خادم الحرمين الشريفين، بترقية 436 عضوا من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

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