اخيراً.. الصين تكشف عن علاج نهائي لفيروس كورونا

2020/02/17 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخيرا ..الصين تكشف عن علاج نهائي لفيروس كورونا المستقلة / بعد أيام من البحث عن أسباب الفيروس القاتل والكائن المتسبب فيه وسبل لعلاج جديد، توصلت الصين أخيرًا إلى دواء فعال في مكافحة فيروس كورونا الجديد.يعرف الدواء المكتشف حديثًا باسم Favipiravir أو Avigan، وكانت الجهات الحكومية المختصة منحت موافقتها الرسمية بإنتاج دواء Fawailaway […]

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