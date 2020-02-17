التيتي الحبيب - البديل التنموي المطبق

2020/02/17 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب المخزن لا ينتظر لجنة بنموسى حتى تبيض له النموذج التنموي.هو محكوم بضغط الاوضاع وخطر الانفجار.بالأمس استعمل خطة التنمية البشرية التي ضخ فيها اكثر من 40 مليار درهما منذ 2005 بينها 18 مليار درهما فقط لسنتي 2018 و2019 مع تحويل الإشراف على توزيع التمويل لمصالح وزارة الداخلية.مع التوقف النسبي للخوصصة لأن الأساسي تم تفويته وفي انتظار اطلاق موجة جديدة من خوصصة ما تبقى من القطاع العام لجا النظام الى ......

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