شكري بلعيد - قم يا حسين العلم

2020/02/17 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شكري_بلعيد (قصيدة كتبها المناضل التونسي الشهيد شكري بلعيد في رثاء المفكّر الشهيد حسين مروة)سقطتْ في المدى طيرُك المتعـَـبَـة ْلم تكن دمعتـَـاك لتروي الترابَ الحزينْإنما الحبر بين يديكْ، يطاول آلهة الكافرين بخير البلادْوبغداد نائمةٌ، تحكم الأرضَ والأرصفةكنتَ فارسـَها..كاشفَ السّـر..ملحمة الدّممزّقتَ بكارةَ حاكمـِـهاوللفقراء السّراطْقم يا حسين العـَــلـَمعربُ العربِ العارب......

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