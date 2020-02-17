فيديو : رقص وخمور على أذكار وأدعية إسلامية في ملهى ليلي

2020/02/17 | 07:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رقص وخمور على أذكار وأدعية إسلامية في ملهى ليلي المستقلة /في واقعة تتسم كليًا بالغرابة تم تشغيل داخل ملهى ليلي أناشيد وأدعية دينية، ولم ينه ذلك عن الرقص وشرب الخمر، بل استمر الحضور على وضعهم، ما اعتبره الكثيرون إهانة للدين الإسلامي.أحدث مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بـ تونس حالة من الجدل […]

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