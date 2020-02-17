فيديو : طلاب مدرسة يغنون «بنت الجيران» بدلًا من النشيد الوطني

2020/02/17 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلاب مدرسة يغنون «بنت الجيران» بدلًا من النشيد الوطني المستقلة / تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم، لمجموعة من الطلاب المدارس وهم يغنون مهرجان “بنت الجيران” للمطرب حسن شاكوش في الطابور الصباحي وسط حضور المدرسين والمشرفين.ومن غير المعلوم إذا كانت هذه المدرسة داخل مصر أم في ليبيا أم دولة عربية آخرى.ولم […]

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