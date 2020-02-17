الآسايش تحرر ثلاثة مختطفين حبسوا في نفق صغير في متنازع عليها

2020/02/17 | 08:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت قوات الامن الاسايش من تحرير ثلاثة اشخاص كانوا مختطفين ومحتجزين في منطقة نائية بين قضاءي كفري وطوزخورماتو.

وعثرت قوات الاسايش امس على المختطفين وقد كانوا محتجزين في نفق ضيق بين منطقتي داوده وزنكنه.

وبحسب المعلومات الواردة فإن المختطفين من سكنة محافظة اربيل احدهما من القومية الكوردية والاخران من القومية العربية.

ولايزال المختطفون الثلاثة لدى الاسايش ولم يتبين من هي الجهة المسؤولة على عملية الاختطاف.

وشهدت منطقة داودة وبعد احداث 16 اكتوبر من عام 2017 فراغا امنيا، وباتت بؤرة لمجاميع داعش المسلحة لعدم تواجد قوات رسمية فيها.

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