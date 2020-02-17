القبض على 7 ارهابيين من ’داعش’ في الموصل

2020/02/17 | 08:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة نينوى في العراق، عن القاء القبض على سبعة ارهابيين من جماعة "داعش"، بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة....

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