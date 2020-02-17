الجهات الإرهابية تسعى لخلق الفوضى بالعراق

2020/02/17 | 08:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن الجهات الإرهابية تسعى لخلق الفوضى باستهداف مقر الحشد الشعبي والبعثات الدبلوماسية....

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