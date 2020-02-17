2020/02/17 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يأمر بقتل «حمزة بن لادن» في قائمة أولويات CIA المستقلة /قال تقرير حديث إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع وكالة المخابرات المركزية “سي آي إيه” حمزة نجل الإرهابي أسامة بن لادن، بدلا من الإرهابيين الذي يحتلون قائمة أولويات الجهاز، لأنه كان “الاسم الوحيد الذي يعرفه” رغبة منه في “قتل مشاهير”.ونقلت الصحيفة عن […]

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