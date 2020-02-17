أمطار متقلبة ورياح سريعة.. تعرف على خارطة الطقس لمناطق البلاد

2020/02/17 | 08:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشير صور الاقمار الصناعية الى تواجد سحب ركامية رعدية في مناطق متفرقة من مدن البلاد، مصحوبة بامطار بدأت تؤثر خلال مساء الامس على مناطق شمال وغرب ووسط والفرات الاوسط من البلاد.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “مع ساعات صباح الاثنين ومع بدء هطول الامطار في مناطق […]

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