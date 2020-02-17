2020/02/17 | 08:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني قال إنه سيجري سلسلة محادثات مع البابا فرنسيس وكبار المسؤولين في إيطاليا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يبدأ زيارة رسمية الى روما والفاتيكان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يبدأ زيارة رسمية الى روما والفاتيكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).