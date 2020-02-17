توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة: غائم وممطر

2020/02/17 | 08:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، ان يشهد الطقس خلال الايام الاربعة المقبلة هطول امطار وتقلبا في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع في عموم مناطق البلاد.

واوضحت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "طقس اليوم في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم مصحوب بإمطار مع حدوث عواصف رعدية احيانا وانخفاض قليل بدرجات الحرارة، اما في الجنوبية فيكون غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر خفيفة ولا تغير في درجات الحرارة".

واضافت ان "طقس غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى صحو يتحول تدريجيا الى غائم جزئيا مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة".

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