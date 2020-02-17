40 أمريكيا مصابين بفيروس كورونا على متن السفينة اليابانية

2020/02/17 | 08:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف مسؤول أمريكي عن إصابة 40 أمريكيا بفيروس كورونا، على متن السفينة السياحية الموبوءة الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة أمس الأحد، بإعادة رعاياها المتواجدين على متن هذه السفينة إلى بلادهم.

وتتزامن عملية الإجلاء مع تشديد السلطات اليابانية تحذيراتها من تفشي الفيروس، داعية السكان إلى تجنب الحشود والتجمعات غير الضرورية.

وكانت سفينة "دايموند برنسيس" تقوم برحلة سياحية مع توقف في محطات عدة في آسيا عندما سجلت إصابة أحد ركابها عقب نزوله في هونغ كونغ، بفيروس كورونا الذي ظهر في كانون الأول الماضي في مدينة ووهان وسط الصين.

وأدى ذلك إلى فرض حجر صحي على هذه السفينة في ميناء يوكوهاما الياباني، بينما أنزل المصابون من السفينة، ونقلوا إلى مستشفيات يابانية مجهزة خصوصا لمكافحة الفيروس.

لكن السلطات الأمريكية أعلنت في نهاية الأسبوع أنها ستعرض على الركاب الأمريكيين مغادرة السفينة والعودة جوا إلى الولايات المتحدة، حيث سيوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وهو ما طرحته دول أخرى على رعاياها المحتجزين على متن "دايموند برنسيس".

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