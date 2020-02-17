شاهد: بهاء الأعرجي يكشف الجهة التي رشحت علاوي.. وطالبته بعدم إشراك المكونات والكتل!

2020/02/17 | 09:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد السياسي بهاء الاعرجي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو “مرشح جهة دينية كبرى” في العراق، مبينًا إنه يعمل بدعم منها وهي من طلبت منه عدم اشراك المكونات والكتل السياسية.وقال الاعرجي في تصريحات متلفزة تابعتها “يس عراق”، إن “محمد علاوي ليس خيار الكتل السياسية وهو شخصية محترمة”، مشددا […]

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